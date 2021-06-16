Китай отправляет космонавтов на свою строящуюся станцию на низкой орбите Земли

Китай в четверг отправит на свою строящуюся космическую станцию трех космонавтов. У них будет миссия длиной в три месяца. Как сообщает газета «Фигаро», запуск состоится в 9:22 утра.

Три астронавта, все трое мужчин, вылетят с базы Цзюцюань в пустыне Гоби (северо-запад), сообщили на пресс-конференции представители китайского космического агентства, отвечающие за пилотируемые полеты (CMSA). Доставка людей будет осуществляться на космическом корабле Shenzhou-12, приводимого в движение ракетой Long March 2F, которая пристыкуется к Тяньхэ («Небесная гармония») – единственному модулю станции, уже находящемуся в космосе.

Центр управления и дом космонавтов Тяньхэ был выведен в конце апреля 2021 на низкую околоземную орбиту (350-390 км над уровнем моря). На борту космонавты не будут сидеть сложа руки: им предстоит обслуживание, установка оборудования, выходы в открытый космос, подготовка предстоящих строительных миссий и пребывания будущих экипажей. Миссия Шэньчжоу-12 – это третий запуск из 11, который потребуется для строительства станции в период с 2021 по 2022 год. Всего запланировано четыре пилотируемых полета.

В дополнение к уже установленному Tianhe, два оставшихся модуля, которые будут лабораториями, как ожидается, будут отправлены в космос в следующем году. Это позволит проводить эксперименты в области биотехнологии, медицины, астрономии или космических технологий.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 16.06.21

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