Датские ученые вырастили грибы из спор, которым 250 лет

Специалисты Копенгагенского университета вырастили грибы из спор, которые хранились в течение 250 лет. Об этом сообщается в статье, опубликованной журналом Cell Press iScience.

Гриб Копринус давно известен ученым, однако детального исследования его не проводилось. Эти грибы произрастают по всему миру, образцы их спор хранятся в банках семян в различных странах.

Специалисты факультета биологии из Копенгагенского университета решили вернуть к жизни, прорастить и использовать для секвенирования генома споры, которые пролежали в запасниках. Некоторые образцы были собраны пару лет назад, а другие хранились в музеях с конца XVIII века.

Исследователям удалось вырастить грибы, что доказывает, что споры Копринуса имеют невероятную живучесть и способность сохранять всхожесть через множество лет.

Копенгаген, Зоя Осколкова

Копенгаген. Другие новости 16.06.21

«В пику Илону Маску»: Южно-Уральский госуниверситет поможет стать успешным каждому абитуриенту. / Найден эффективный способ борьбы с коронавирусом. / Китай отправляет космонавтов на свою строящуюся станцию на низкой орбите Земли. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»