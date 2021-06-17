Ученые придумали способ, как долететь до Альфы Центавра

Астрофизики рассмотрели возможность полета к ближайшей к Солнечной системе звезде – Альфе Центавра. При этом ученые доказали, что добраться туда можно за приемлемое время.

Альфа Центавра удалена от Земли на четыре с половиной световых года. При нынешнем технологическом уровне человеку понадобится шесть тысяч лет, чтобы долететь до этой звезды.

Ученые предлагают применить мощную лазерную установку, которая разгонит космический корабль до 1/5 скорости света. Челнок будет иметь невысокую массу за счет отсутствия топлива. В этом случае корабль преодолеет расстояние до Альфы Центавра всего за двадцать два года.

Суммарная мощность наземных лазеров должна составлять 100 ГВт и работать в течение 10 минут. Это колоссальная энергия, сравнимая с потреблением небольшой страны на протяжении года.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.06.21

Датские ученые вырастили грибы из спор, которым 250 лет. / «В пику Илону Маску»: Южно-Уральский госуниверситет поможет стать успешным каждому абитуриенту. / Найден эффективный способ борьбы с коронавирусом. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»