Ученые обнаружили 20-тонного предка носорога

Гигантский предок современных носорогов привел в восторг китайских палеонтологов. Согласно статье журнала Nature, он жил на северо-западе Китая 26,5 миллиона лет назад и был, пожалуй, самым крупным наземным млекопитающим всех времен. Доисторическое животное Paraceratherium linxiaense могло быть выше современных жирафов и в четыре раза тяжелее африканского слона, средний вес которого составляет 5 тонн.

Анализ окаменелостей, раскопанных в 2015 году на участке недалеко от деревни Ванцзяуань в китайской провинции Ганьсу, выявил новый вид носорога, который отличается от других известных на сегодняшний день.

По данным Daily Mail, безрогое травоядное животное было похоже на тапира-переростка.

По данным исследовательской группы Китайской академии наук в Пекине, это было самое большое наземное млекопитающее из когда-либо существовавших. Существо достигало в длину почти восьми метров, а высота в плечах его была около пяти метров.

По данным BBC, голова этого млекопитающего, получившего название Paraceratherium linxiaense в честь бассейна Линса на северо-востоке Тибетского плато, могла достигать высоты до семи метров. То есть существо было выше жирафа. Самый высокий из известных жирафов не превышал шести метров в высоту.

Кроме того, существо, по оценкам, весило более 20 тонн и было в три-четыре раза тяжелее африканского слона, самого большого наземного животного, которое сегодня ходит по Земле.

Огромное животное, чья шея позволяла дотянуться до листьев деревьев на высоте до семи метров, сталкивалось с доисторическими гиенами и гигантскими крокодилами, когда бродило по азиатскому континенту, преодолевая ледяные просторы ледникового периода.

Ведущий автор исследования Чао Тенг отметил, что он был «дружелюбным гигантом».

Создание Paraceratherium было идентифицировано по идеально сохранившемуся черепу, челюсти, атласу (носитель), оси (капсула; атлас и ось – важные позвонки шейного отдела позвоночника) и двух грудных позвонков другого человека, что относительно редко встречается у таких доисторических существ. Большинство палеонтологов находят лишь небольшие фрагменты скелета.

«Это одно из крупнейших когда-либо живших наземных млекопитающих. Окаменелые останки гигантских носорогов в основном находятся в Азии, но их эволюционные отношения остаются неясными», – добавил профессор Тенг.

Сегодня носороги в любом случае связаны с гигантами третичного периода, под которыми земля в олигоцене и миоцене сотрясалась от шести до 34 миллионов лет назад. Ученые знали о гигантских безрогих парацератериях с 1910 года и смогли идентифицировать несколько видов.

Теперь к парацератериям присоединился еще один представитель – Paraceratherium linxiaense, который, видимо, является одним из крупнейших. Этот вид обитал в основном в районе Тибетского нагорья в верхнем олигоцене.

Paracerateria обычно обитали на восточном берегу тогдашнего океана Тетис, а также в низинах Тибета. Paraceratherium linxiaense, по-видимому, обитал в тогдашнем ландшафте с редкими лесами, в которых он пасся на верхушках деревьев.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 22.06.21

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