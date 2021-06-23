К центру Солнечной системы приближается огромная комета

Астрономы обнаружили огромную комету, которая несется к центру Солнечной системы. Несмотря на крупные размеры, ранее ученым не было известно об этом космическом объекте, пишет Fox News.

Диаметр небесного тела 2014 UN271 составляет от 100 до 370 км. Комету обнаружили во время астрономического обзора Dark Energy Survey, который производился в рамках проекта по поиску темной энергии.

Объект имеет чрезвычайно длинную орбиту – один оборот кометы вокруг Солнца растягивается на 600 000 лет. В настоящее время 2014 UN271 летит по направлению к центру нашей звездной системы.

Впрочем, скорого прибытия кометы ждать не приходится, только через 10 лет она достигнет орбиты Сатурна. По мере приближения к Солнцу у небесного тела появятся такие привычные для комет атрибуты, как кома и хвост.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 23.06.21

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