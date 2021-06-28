Ученые обнаружили неизвестный тип сигнала в мозге человека

Европейские ученые обнаружили новый тип сигнала, передаваемый в тканях головного мозга человека. Ранее исследователям был неизвестен такой способ обмена данными между клетками.

Открытие сделала группа специалистов из научных центров Греции и Германии, пишет журнал Science. Речь идет об особом «градуированном» сигнале, который передает некоторым нейронам иной способ осуществления их функций.

Специалисты воспользовались методом флуоресцентной микроскопии во время опытов по исследованию электрической активности фрагментов ткани, удаленной операционным путем у людей с эпилепсией. Выяснилось, что некоторые клетки коры головного мозга могут использовать не только ионы натрия, но и кальция. Положительно заряженные ионы этого вещества продуцировали волны напряжения, которые прежде ученые никогда не фиксировали.

В дальнейшем нейробиологи хотят продолжить изучение обнаруженного сигнала уже в живом мозге. Ученым еще предстоит установить, происходят ли подобные процессы в головном мозге других живых существ, а не только человека.

Афины, Зоя Осколкова

Афины. Другие новости 28.06.21

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