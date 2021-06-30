Ученые обнаружили древнейший штамм смертоносного вируса в ископаемом черепе

Европейские ученые обнаружили старейший штамм чумной палочки в черепе человека, который жил пять тысяч лет назад. О своем открытии группа исследователей отчиталась в статье, опубликованной журналом Cell Reports.

На месте захоронения нашли останки четырех охотников-собирателей. Анализ образцов тканей зубов и костей на наличие бактериальных и вирусных патогенов показал, что там присутствует генетический материал бактерии Yersinia pestis. Выяснилось, что она возникла семь тысяч лет назад.

По мнению ученых, эта бактерия развивалась сначала в животных-носителях, не вызывая крупных вспышек заболевания. Однако затем она переросла в форму, известную как бубонная чума, ответственную по меньшей мере за три исторических эпидемии.

Люди, которые были погребены рядом с зараженным, не имели признаков инфекции, поэтому вряд ли чумная палочка передавалась воздушно-капельным путем. Скорее всего, инфицирование произошло через укус животного и не распространилось на окружающих.

Рига, Зоя Осколкова

Рига. Другие новости 30.06.21

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