Комета выделила очень много спирта, пролетая рядом с Землей

Ученые обнаружили целое облако метилового спирта, который выделила комета 46P/Виртанена. Об этом сообщают специалисты Университета Джонса Хопкинса (США) в статье, опубликованной в The Planetary Science Journal.

Короткопериодичная комета 46P/Виртанена пролетала около Земли два с половиной года назад. За приближением небесного тела ученые наблюдали при помощи телескопа в обсерватории Кека.

Как правило, когда кометы приближаются к Солнцу, энергия звезды нагревает замороженное вещество в кометном ядре, в результате чего вещество переходит в газ из твердой формы, минуя стадию жидкости. Этот процесс приводит к появлению комы – газопылевого облака, окружающего комету.

Что же касается 46P/Виртанена, как показали наблюдения, эта комета нагревается не только в результате воздействия солнечного света, но и по неизвестным причинам. В коме 46P/Виртанена есть ацетилен, этан, аммиак, цианистый водород, формальдегид и метиловый спирт. Последнего необычайно много – его соотношение к альдегиду является самым высоким среди всех изученных комет.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 01.07.21

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