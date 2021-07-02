Динозавры начали вымирать еще до падения метеорита

Ученые нашли подтверждение тому, что численность динозавров начала сокращаться за несколько миллионов лет до того, как на Землю упал астероид. Об этом сообщается в статье, опубликованной журналом Nature Communications.

Палеонтологи Франции, Канады и США проанализировали динамику видообразования и вымирания шести основных семейств древних ящеров. Выяснилось, что их численность начала сокращаться 76 млн лет назад, то есть за 10 млн лет до падения космического тела, которое, как считается, привело к вымиранию динозавров.

Специалисты обрабатывали данные об окаменелостях с использованием метода PyRate. Наиболее вероятными факторами, которые стали причиной сокращения популяции, были снижение температуры атмосферы и изменения в растительном мире. Когда травоядных динозавров стало меньше, соответственно, хищникам было сложно прокормиться. В результате сократилась численность всех видов животных.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 02.07.21

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