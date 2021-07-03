Струг Ермака: в Пермском крае обнаружили средневековый корабль

В Пермском крае обнаружили средневековый корабль. Археологи окрестили его «Струг Ермака».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», парусно-гребное судно, предположительно, XVI века нашли на дне Камы неподалеку от Хохловки. Струг лежит на глубине 20 метров.

«Поднятых и отреставрированных судов времен средневековья в музеях мира – по пальцам пересчитать. А подобных экспонатов эпохи колонизации Урала и Сибири, которая проходила в XV – XVI веках, нет вовсе, – цитирует «Комсомольская правда» руководителя Камской археологической экспедиции Григория Головчанского. – По полученным на сегодняшний день материалам можно предположить, что это корабль тех времен, хотя, думаю, едва ли он принадлежал Ермаку. Но окончательные выводы делать пока рано».

Дерево, из которого изготовлено судно, сохранилось плохо, поэтому поднимать струг придется очень осторожно. По словам ученых, этот процесс может занять до 2 лет.

Пермь, Анастасия Палей

Пермь. Другие новости 03.07.21

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