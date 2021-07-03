Ученые определили причину массовой гибели слонов

Причиной гибели множества видов слонов, мамонтов и мастодонтов стали изменения климата. К такому выводу пришла группа ученых из Финляндии, Великобритании и Испании. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Ecology & Evolution.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня рассматриваются две основные гипотезы исчезновения гигантских животных.

Первая – гипотеза «доисторической революции» отводит решающую роль охотникам верхнего палеолита.

Вторая подразумевает естественные причины – кардинальное изменение климата и резкое сокращение кормовой базы.

Новые исследования поддерживают именно эту версию.

Ученые проанализировали все имеющиеся в мировых музеях останки мастодонтов и мамонтов мировых музеев – били изучены окаменелостей 185 видов животных, обитавших на планете 60 млн лет.

Выяснилось, что долгое время – около 30 млн лет слоны были мелкими животными – размером от современного мопса до кабана. Некоторые виды были крупнее, но быстрее исчезли. 20 млн лет назад, после столкновения Аравийской платформы с Евразией, предки слонов расселились в Евразии, Северной Америке и Берингии.

Когда начался ледниковый период, животным понадобилась быстрая адаптация. Выжили те, что крупнее и сильнее. У мамонтов тогда образовалась толстая шкура и мех. Однако они не смогли пережить обратный процесс, когда на смену ледниковому периоду пришло потепление.

Наиболее заметные пики вымирания хоботных отмечены 2,4 миллиона лет назад в Африке, 160 тысяч лет назад в Евразии и 75 тысяч лет назад в Америке.

«Похоже, что широкая глобальная картина вымирания хоботных в недавней геологической истории может быть воспроизведена без учета воздействия ранних человеческих диаспор. Судя по тому, что охота стала эффективным способом пропитания древних людей 1,5 миллиона лет назад, мы не участвовали в истреблении каких-либо хоботных, – отметил участник исследования Чжан Ханвен из Университета Бристоля. – Конечно, не исключено, что какое-то воздействие было. Но по нашим оценкам, охотники поселились в местах обитания мамонтов и других хоботных уже после начала их массового вымирания».

Москва, Анастасия Палей

Москва. Другие новости 03.07.21

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