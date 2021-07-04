Ученые обнаружили часть легендарной Пангеи

Ученые высказали гипотезу, что Исландия может быть частью легендарного древнего материка Пангеи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история формирования Исландии до сих пор не ясна. Основная версия – остров сформирован океанической вулканической породой – не подтверждается научными данными.

Например, толщина коры Исландии превышает 40 километров, что в 7 раз превышает показатель для пород такого типа. Зато это типично для континентальной коры.

Поэтому ученые из Геологической службы Норвегии, Лаборатории геофизических исследований океана Брестского университета (Франция) и Даремского университета (США) выдвинули предположение, что Исландия является остатком некогда затонувшего материка.

«Когда мы рассмотрели возможность того, что эта толстая кора является континентальной, все наши данные внезапно обрели смысл, – цитирует phys.org руководителя международной группы геологов Джиллиан Фулджер. – Это привело нас к немедленному осознанию того, что континентальный регион был намного больше, чем сама Исландия – прямо под морем есть скрытый континент».

По предварительным оценкам территория затонувшего материка могла достигать 1 млн квадратных километров. Если гипотеза подтвердится, это будет означать, что гигантский суперконтинент Пангея более 50 млн лет назад распался не полностью.

По словам специалистов, для проверки версии необходимо провести в Исландии и на прилегающей территории магнитотеллурическую разведку, глубокое бурение и профилирование, а также точную датировку кристаллов циркона.

Москва, Анастасия Палей

Москва. Другие новости 03.07.21

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