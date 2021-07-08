Ученые узнали, люди с каким цветом волос живут дольше

Международная группа ученых провела исследование по выявлению связи между цветом волос и продолжительностью жизни. Результаты научной работы опубликовал журнал Nature.

Специалисты из Великобритании, Швеции и Дании изучили данные о здоровье более 200 тысяч европейцев и пришли к выводу, что люди со светлыми волосами чаще оказываются более защищенными от разных заболеваний. По предположению ученых, у блондинов обычно позже наступает половое созревание.

«Гены, которые влияют на цвет кожного покрова и волос, связаны через гипофиз с генами, от которых зависит возраст полового созревания. Гипофиз отвечает за выработку половых гормонов и важен для правильной работы половых функций организма», – говорят авторы исследования.

Люди, у которых половое созревание произошло относительно поздно, стареют позже остальных, в результате у них позже наступают возрастные изменения и появляются хронические заболевания. Они реже становятся жертвами инфарктов и инсультов, а также меньше страдают от проблем с сердцем и сосудами.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 08.07.21

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