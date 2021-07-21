Найденный в Англии метеорит оказался старше Земли

На западе Англии обнаружили древнейший метеорит. Возраст камня оценивается в 4,6 млрд лет. О находке сообщил Университет Лафборо.

Инопланетный обломок нашли в поле в графстве Глостершир. На сегодняшний день это самый старый метеорит, найденный на Земле. Возраст нашей планеты при этом составляет 4,54 млрд лет.

По мнению ученых, метеорит прилетел на Землю из пояса астероидов, расположенного между орбитами Марса и Юпитера. Небольшой камень угольного цвета, предположительно, является фрагментом космического мусора, оставшегося после формирования планет Солнечной системы.

Специалисты Университета Лафборо вместе с коллегами из EAARO изучают структуру и состав метеорита. Ученые надеются найти ответы на вопросы о процессах, протекавших в ранней Солнечной системе и, возможно, о происхождении Земли и жизни на ней.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 21.07.21

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