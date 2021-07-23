В Аргентине нашли поле с 160 яйцами доисторических птиц

В четверг, 22 июля, аргентинские палеонтологи объявили об обнаружении более 160 окаменелых яиц доисторических птиц во время работы в университетском городке в провинции Неукен, Патагония (юг).

«Мы нашли целое поле с яйцами размером от 5 до 7 сантиметров. Их возраст составляет 85 миллионов лет», – сказала AFP палеонтолог Доменика Сантос. Открытие было сделано во время ремонтных работ в Университете Ла Комау, расположенном в районе мезозойской эры, в 1100 км к югу от Буэнос-Айреса.

Команда ученых из университета работала несколько недель, чтоб обезопасить свои открытия. «Мы очень взволнованы, если честно, потому что в Аргентине больше нет такого университетского городка с таким большим количеством ископаемых материалов. Мы находимся в привилегированном положении, потому что музей также расположен на территории кампуса, и вдвойне интересно иметь возможность собирать окаменелости и передавать их в университетский музей», – сказал Дарио Хулиан Лопес, студент-геолог.

По словам Хуана Порфири, палеонтолога музея, на основании предыдущих исследований, «мы можем сказать, что (яйца) принадлежат к группе птиц, называемых энантиорнитами, которые были очень распространены в меловом периоде». Они жили в промежутке от 145 до 66 миллионов лет до нашей эры.

Аргентина особенно богата окаменелостями трех доминирующих периодов (триасовый, юрский и меловой) мезозойской эры, и здесь были обнаружены особи, отличные от представителей северного полушария. Наиболее важные стоянки окаменелостей динозавров расположены в Патагонии (юг), в провинциях Ла-Риоха и Сан-Хуан (запад) и в провинции Сальта (север).

Москва, Елена Васильева

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