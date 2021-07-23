В Индийском океане обнаружили вулкан «Око Саурона»

Исследователи из Австралии обнаружили на дне Индийского океана вулкан, кратер которого напоминает Око Саурона из фантастической трилогии «Властелин Колец» Джона Толкина. Статью об этом опубликовал портал The Conversation.

Ученые на судне RV Investigator воспользовались гидролокатором и обнаружили на глубине более трех километров несколько горных вершин. Внимание исследователей привлекла гигантская кальдера подводного вулкана. В ее центре возвышается конусообразный пик.

Полученное изображение напоминает Око Саурона, в честь него и было принято решение назвать вулкан. Кроме того, рядом были обнаружены еще два пика. Первый получил имя Барад-дур (Черная башня), вторую назвали в честь гор Мордора Эред Литви (Пепельные горы).

Ученые пояснили, что все три объекта являются частью группы подводных гор Карма, возраст которых, по оценкам геологов, составляет не менее 100 млн лет.

Сидней, Зоя Осколкова

Сидней. Другие новости 23.07.21

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