Астрономы обнаружили суперземлю у соседней звезды

Астрономы нашли планету, похожую на Землю. Она находится в созвездии Альфа Центавра – самой близкой к Солнцу звезды. Предполагается, что на этой планете может существовать жизнь.

Потенциально обитаемый космический объект вращается вокруг красного карлика Проксима Центавра. В этой системе есть и другие светила – Альфа Центавра A и Альфа Центавра B, которые напоминают Солнце.

Ученые подсчитали, что планета примерно в шесть раз тяжелее Земли и делает один оборот вокруг своей звезды за пять с половиной лет. Она расположена внутри так называемой «зоны обитаемости», то есть практически на идеальном расстоянии от Проксима Центавры, получая от нее примерно 65% энергии, которую имеет Земля от Солнца.

Более того, велика вероятность, что на этой планете есть вода и атмосфера, это позволяет отнести ее к классу суперземель. Температура на поверхности может опускаться до -40 градусов Цельсия, но это не является большой проблемой для потенциальной жизни, которая вполне могла приспособиться к суровым условиям.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 27.07.21

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