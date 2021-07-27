Популяция редких леопардов выросла в три раза за 20 лет

Численность занесенных в Красную книгу дальневосточных леопардов превысила 100 особей. Еще 20 лет назад их было всего 35, и это все еще самая редкая крупная кошка в мире, рассказали в приморском национальном парке «Земля леопарда».

«Данные за биологический год, с 1 ноября по 31 октября. Помимо 110 взрослых животных было зафиксировано 16 котят, однако собственный номер и место в базе данных получают только леопарды, покинувшие мать», – пояснила сотрудник нацпарка Анна Виткалова.

Зверей распознавали с помощью специальной программы, которая различает узор из пятен на шкуре. А перед этим вручную обработали более 700 тыс. фотографий, чтобы отобрать нужные.

Популяция заметно выросла: в начале XXI века оставалось всего около 35 особей. Но нужна численность в 150 особей, чтобы вид ушел с грани вымирания.

Владивосток, Наталья Рязанова

Владивосток. Другие новости 27.07.21

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