Ученые изучают яд тарантула, чтоб сделать из него обезбаливающее

Яд тарантулов, больших волосатых пауков, как известно, чрезвычайно опасен. Однако это не мешает американским ученым пытаться превратить его в средство для снятия боли.

«Природа предлагает широкий спектр белков, которые, по сути, являются для нас строительными блоками будущих лекарств», – рассказал Владимир Яров-Яровой из Калифорнийского университета в Дэвисе, руководитель группы из двадцати исследователей, исследующих медицинское применение яда тарантула, сообщает CBS.

Яров-Яровой и его коллеги пытаются «перепрограммировать» пептиды, белки, содержащиеся в яде пауков, и превратить их в болеутоляющее. «Мы модифицировали этот пептид, чтобы воздействовать на те рецепторы в нашей нервной системе, которые отвечают за посылку болевых сигналов», – рассказал CBS Яров-Яровой.

Команда тестирует различные компьютерные модели, чтобы выяснить, как лучше всего заменить пептиды из яда птицеедов, чтобы получить новое лекарство. Результаты впечатляют. «Уже выясняется, что (новый препарат) будет таким же сильным, как морфин, но без побочных эффектов опиатов», – говорит Яров-Яровой.

Шансы на то, что новый препарат сможет заменить опиаты, велики, Ученым важен работающий результат, потому что десятки тысяч людей ежегодно умирают в Соединенных Штатах от злоупотребления психоактивными веществами. «Это связано с безопасностью лечения в будущем. Мы хотим, чтобы новый препарат был максимально безопасным», – подчеркнул Яров-Яровой. Впрочем, когда продукт поступит в гражданский массовый оборот, пока неясно.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 29.07.21

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