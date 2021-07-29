Ученые открыли новую частицу на Большом адронном коллайдере

В ходе эксперимента на Большом адронном коллайдере была обнаружена новая частица материи – тетракварк Tcс+. В работе принимали участие и российские ученые. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте CERN.

Тетракварк Tcс+ – единственная известная науке частица, состоящая из четырех кварков, сразу два из которых являются очарованными (с-кварки), но при этом отсутствуют очарованные антикварки. Очарование – квантовое число, характеризующее тип кварка. Всего ученым в данным момент известно шесть разных «сортов» кварков.

Кроме того, тетракварк Tcс+ является долгожителем, время его жизни примерно в 10-500 раз больше, чем у частиц с похожей массой. По словам ученых, именно наличие двух тяжелых кварков делает частицу относительно стабильной и долгоживущей.

Женева, Зоя Осколкова

Женева. Другие новости 29.07.21

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