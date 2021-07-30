Ученые впервые измерили продолжительность дня на экзопланетах

Астрономы смогли определить, сколько длится день на экзопланетах в системе HR 8799. Оказалось, что показатели могут не отличаться от земных.

Измерения проводили с помощью инструмента Keck Planet Imager and Characterizer (KPIC), который способен различать спектры с близкими длинами волн. Таким образом ученым удалось определить скорость вращения планет в системе, которая находится в 129 световых годах от Земли.

Оказалось, что скорость для двух из четырех планет системы составляет 10,1 км/с и 15 км/с. Это означает, что продолжительность дня может составлять от 3 до 24 часов, как на Земле, в зависимости от наклона планет, который в настоящее время не определен.

Для сравнения Юпитер имеет скорость вращения около 12,7 км/с, а один день на нем длится почти 10 часов.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 30.07.21

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