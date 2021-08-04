В пещере Дагестана обнаружили редкий вид летучих мышей

Ученые обнаружили редкий вид рукокрылых в дагестанской пещере. Об этом сообщил руководитель Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов.

По его словам, в экспедиции приняли участие специалисты из Томска и Дагестанского государственного университета. Они посетили Унцукульский, Гунибский и Хунзахский районы с целью выявления мест обитания редких видов рукокрылых.

«В результате поездки впервые было зафиксировано обитание малого подковоноса в пещере близ села Аракани», – рассказал Гапизов РИА «Новости». Ранее в этой пещере сотрудники центра обнаружили представителей другого редкого вида – широкоушки каспийской.

Ученые исследовали две геологические штольни, три пещеры, провели учет с использованием ультразвукового детектора и паутинных сетей.

Махачкала, Зоя Осколкова

Махачкала. Другие новости 03.08.21

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