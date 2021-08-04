«Кувырок» МКС не оказал негативного влияния на ее работу

Разворот, который совершила Международная космическая станция (МКС) из-за самопроизвольного включения двигателей российского модуля «Наука», не был опасным для систем станции, они работают нормально,– сообщило НАСА.

Ранее в космическом агентстве сообщили, что МКС совершила «кувырок» и ее развернуло на 540 градусов во время нештатной ситуации с модулем «Наука». «Самое важное, что максимальная угловая скорость и ускорение при изменении ориентации МКС достигли опасных пределов для систем станции. Для возвращения МКС в нужное положение в пространстве были задействованы двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17». Угрозы экипажу станции не было.», – сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт НАСА.

Модуль «Наука» был запущен с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем «Протон-М» и 29 июля причалил к модулю «Звезда» российского сегмента МКС. Спустя три часа после стыковки на «Науке» из-за кратковременного сбоя в программном обеспечении самопроизвольно включились двигатели, что привело к развороту станции на 540 градусов.

Роскосмос сообщил, что создана комиссия для поиска причин незапланированного включения двигателей «Науки», а специалисты выясняют последствия нештатной нагрузки на конструкцию МКС.

Москва, август, Иван Бабурин

Москва, август. Другие новости 04.08.21

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