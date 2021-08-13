Роскосмос выразил готовность помочь НАСА с ремонтом космического корабля

«Роскосмос» направил США официальное письмо с предложением помощиНАСА с ремонтом корабля Starliner, – сообщают СМИ.

Пресс-служба Роскосмоса распространила сообщение, в котором говорится, что за подписью заместителя генерального директора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергея Савельева направлено письменное предложение о готовности помочь в устранении неисправностей в космическом корабле Starliner после информации о том, что Boeing вернет Starliner на завод для устранения неисправности в двигателях.

Ранее Дмитрий Рогозин выразил готовность направить российских специалистов на помощь коллегам в США.

«Поскольку дело касается программы поддержки МКС, мы подтверждаем нашу готовность оказать экспертную поддержку американским коллегам», – написал в своем Twitter глава Роскосмоса.

29 июля NASA сообщило о переносе намеченного на 30 июля запуска Starliner к МКС. Тогда перенос связали с незапланированным включением двигателей российского модуля «Наука» после стыковки с МКС. Согласно новым планам, корабль должен был стартовать 3 августа, однако за несколько часов до запуска в компании сообщили, что рассматривают возможность переноса старта на 4 августа.

10 августа в НАСА рассказали, что у Starliner проблемы с клапанами нескольких двигателей малой тяги и инженеры Boeing в настоящее время занимаются устранением неполадок клапанов в монтажном корпусе. Запуск Starliner отложен на неопределенный срок.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 13.08.21

В Севастополе обнаружили жилую застройку позднего средневековья. / Вузы получат бессрочную аккредитацию с 2022 года. / За 30 лет уральские ученые вывели новый сорт крупной сладкой груши (ФОТО). Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»