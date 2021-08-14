Тепловой рекорд: июль стал самым жарким месяцем в мире

Июль 2021 года стал самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений – с 1880 года. Об этом говорится в сообщении на сайте американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Согласно выводам экспертов организации, температура поверхности земли и океана в июле оказалась на 0,93 градуса Цельсия выше, чем средняя температура в XX веке, составлявшая 15,8 градуса.

Как сообщается, предыдущий рекорд был установлен в 2016 году.

Нью-Йорк, Светлана Антонова

Нью-Йорк. Другие новости 13.08.21

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