Побит рекорд по вычислению числа Пи

Швейцарский Университет прикладных наук (HES) в Граубюндене в понедельник, 16 августа, выступил с заявлением, что установил рекорд по вычислению числа Пи с 62,8 триллионом десятичных знаков, – сообщает AFP

В заявлении швейцарского университета отмечается, что рекорд был достигнут благодаря высокопроизводительному компьютеру (HES), проработавшему 108 дней и 9 часов.

«Это почти в два раза быстрее, чем это сделал Google в 2019 году, и примерно в 3,5 раза быстрее, чем последний мировой рекорд, установленный в 2020 году», – говорится в пресс-релизе.

Ученые Швейцарского Университета прикладных наук (HES) в Граубюндене утверждают, что их компьютер побил в своих расчетах прежний мировой рекорд в 50 000 миллиардов десятичных знаков, добавив 12 800 миллиардов новых цифр, неизвестных до того момента.

Пи – математическая константа, которая выражает отношение длины окружности к её диаметру, однако точное его значение узнать невозможно, поскольку количество цифр после десятичной точки бесконечно. Однако, знания о числе Пи постоянно совершенствуются благодаря появлению мощных компьютеров. В основной своей массе люди в лучшем случае придерживается значением – 3,1415927…

Берн, Иван Бабурин

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