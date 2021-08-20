Роскосмос перенес сроки запуска лунной станции

Запуск российской автоматической станции «Луна-25» перенесен на май 2022 года, – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

Перенос запуска станции связан с необходимостью дополнительного подтверждения заявленных характеристик приборов, агрегатов и двигательной установки.

Запуск «Луны-25» был запланирован на октябрь 2021 года. Автоматическая станция станет первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли.

В сообщении пресс-службы госкорпорации Роскосмос говорится, что запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25» с космодрома Восточный «уточнен и запланирован на второе возможное пусковое окно (период времени, когда запущенный с Земли космический аппарат с учетом его конструктивных особенностей и энерговооруженности оптимально и по заданной траектории достигнет точки назначения) в мае 2022 года».

«Переход на второе пусковое окно вызван выявленной в ходе наземной экспериментальной отработки необходимостью дополнительного подтверждения заявленных характеристик приборов, агрегатов и двигательной установки «Луны-25» в условиях, максимально приближенных к космическому пространству», – пояснили в пресс-службе.

Предполагается, что в рамках подготовки миссии «Луна-25» будут учитываться рекомендации по результатам анализа запуска многоцелевого лабораторного модуля «Наука».

Реализация следующих лунных российских миссий распланирована до 2028 года. «Луна-26» – 2024 год, «Луна-27» – в 2025 год, «Луна-28» – в 2027-2028 годах.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 20.08.21

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