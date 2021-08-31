Ученые привлекут добровольцев к поиску активных астероидов

Обычные люди могут увеличить число известных активных астероидов в четыре раза. В этом уверены в Университете Северной Аризоны, который получил от Национального научного фонда престижный грант на организацию поисков новых небесных тел усилиями добровольцев.

Под активными астероидами понимают объекты, обладающие орбитами, подобными астероидным, но при этом внешне больше похожие на кометы с соответствующими визуальными характеристиками, например кометными хвостами.

Обнаружение нового активного астероида – событие чрезвычайно редкое. Так с 1949 года было обнаружено менее 30 таких тел в Солнечной системе. Сейчас лишь один из 10 тысяч астероидов классифицируется как «активный», поэтому требуется огромное количество наблюдений на протяжении многих лет, чтобы получить достаточно крупную выборку для изучения подобных объектов.

Специалист Колин Чандлер основал проект Active Asteroids, который привлекает добровольцев к этой работе. «С помощью волонтеров мы надеемся в четыре раза увеличить количество известных нам активных астероидов, – говорит Чандлер. – Наша задача – поощрять изучение этой необычной популяции объектов Солнечной системы, знаний о которых нам недостает в силу очень небольшого размера имеющейся выборки».

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 30.08.21

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