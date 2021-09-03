На МКС зацвел перец

Американский астронавт Меган МакАртур в пятницу, 3 сентября, сообщила, что на борту Международной космической станции (МКС) впервые зацвел перец. Выращивать перцы в американской оранжерее на МКС начали в июле, – сообщают Известия.

МакАртур написала в своем Twitter, дополнив сообщение фотографией цветущего растения: «Новости о космических чили: они цветут! Я улыбаюсь. Мы ожидаем увидеть образование маленьких плодов через неделю».

Специалисты отмечают, что в невесомости люди практически теряют ощущение вкуса и запаха, поэтому пряности и приправы нужны для того, чтоб лучше чувствовать пищу. В еде космонавтов часто содержится множество острых специй, однако, каждый день их лучше не употреблять.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 01.09.21

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