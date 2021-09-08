Варанам с острова Комодо грозит исчезновение

Самые крупные из ныне живущих ящериц – вараны с острова Комодо – находятся под угрозой исчезновения. Повышение уровня моря может привести к сокращению их естественной среды обитания. Около 37 процентов видов акул и скатов также находятся под угрозой исчезновения, тога как в 2014 году этот показатель составлял еще 24 процента. Неблагоприятные данные взяты из Красного списка Международного союза охраны природы (МСОП), который цитирует The Independent.

МСОП опубликовал обновленный список опасности исчезновения видов по случаю международного конгресса, проходившего в Марселе. Последняя версия так называемого барометра, отражающего состояние фауны и флоры на планете, показывает ситуацию по 138 374 видам – из них которых 38 543, или около 28 процентов, в настоящее время находятся на пути к исчезновению.

Что касается варанов с Комодо, то условиям жизни ящерицы, которая вырастает до трех метров и может весить до 90 килограммов, угрожает как деятельность человека, так и повышение глобальных температур, связанное с повышением уровня океана.

«Ожидается, что из-за повышения температуры и, следовательно, уровня моря, естественная среда суши сократится на 30 процентов в течение следующих 45 лет», – предупреждает МСОП.

Его эксперты уточняют, что вараны в национальном парке хорошо защищены, а вот дикие, обитающие за пределами парка особи, находятся под угрозой.

Антропогенный фактор не приносит ничего хорошего и для акул и скатов – 37% из 1200 обследованных видов находятся под угрозой исчезновения.

«Слишком много акул и скатов погибает, а меры для их сохранения недостаточны», – рассказал AFP Ник Дулви из Университета Саймона Фрейзера в Канаде.

Дулви – автор исследования, на основании которого МСОП произвел оценку ситуации с акулами. Ухудшение условий для их жизни, согласно МСОП, вызвано излишним выловом, деградацией или утратой их естественной среды, а также последствиями изменения климата.

«Океанические виды обычно игнорируются в исследованиях, потому что они находятся под водой, и люди не обращают внимания на то, что с ними происходит», – сказал Рейтер Крейг Хилтон-Тейлор, ведущий Красный список МСОП.

Однако, в отличие от акул и варанов с Комодо, тунец, по мнению ученых, смог дожить до лучих для своего вида времен. Голубой тунец перешагнул через две категории в Красном списке, и из группы «находящихся под угрозой исчезновения» он сразу же перешел в наиболее благоприятную категорию «мало затронутых», в которую МСОП классифицирует виды с очень незначительным или отсутствующим риском исчезновения.

Другая важная информация содержится в недавнем отчете Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК), в котором говорится, что последние пять лет были самыми теплыми в истории.

Кроме того, с 1970-х годов повышение уровня моря выросло почти втрое, а частота тропических дней и волн тепла из-за деятельности человека значительно увеличилась с 1950 года.

Впервые МГЭИК включила в свои сценарии неопределенности относительно таяния и обрушения ледникового покрова Западной Антарктики. Существует маловероятный, но возможный сценарий быстрого таяния антарктических ледников, что приведет к повышению уровня моря на целых два метра к концу 2100 года.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 07.09.21

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