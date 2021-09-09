Утка во время ухаживаний все время повторяла фразу «проклятый дурак»

В Австралии орнитологи обнаружили у лопастных уток способность к звукоподражанию.

Согласно новому исследованию, эти птицы могут имитировать человеческий голос. Об этом свидетельствует запись птицы по имени Потрошитель из австралийского заповедника Тидбинбилла близ Кэнберри, которая постоянно повторяла одну фразу во время ухаживания

«Проклятый дурак» повторяется самец утки на записи, что является первым научно обоснованным свидетельством подобного рода. Запись была сделана в 1987 году орнитологом Питером Дж. Фуллагаром, но только сейчас она была передана для экспертизы пголландскому профессору Карел тен Кейт.

Исследование было опубликовано в понедельник в академическом журнале Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences.

Среди прочего, на звукозаписи утка по имени Потрошитель имитирует открытие и закрытие двери вольера, в котором она жила несколько недель после своего рождения.

Профессор Кейт призналась CNN, что последнее слово в записи могло быть либо «дурак», либо «еда». «Это зависит от уха слушателя», – сказал она, добавив, что птица, скорее всего, выучила фразу от одного из сотрудников заповедника, который ухаживал за ее вольером.

«Есть много видов уток и гусей, которые содержатся в неволе, но нет сообщений о том, что они способны имитировать человеческий голос. Поэтому совершенно исключительно встретить вид, который, очевидно, обладает такой способностью », – рассказала Кейт.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 08.09.21

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