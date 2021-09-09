Обнаружены останки динозавра неизвестного ранее вида

В пустыне Узбекистана Кызылкум японскими палеонтологами были обнаружены окаменелые останки древней рептилии.

Исследованием скелета занимаются специалисты из Университета Цукубы (Япония), и уже есть информация, что готов отчет по проделанной работе, – передает издание NVL.

По предварительным данным японских палеонтологов, скелет принадлежал существу, превосходящему по размеру известные до сих пор особи. Предположительно, масса данного динозавра могла быть порядка 1тонны, а длина туловища составляла примерно 8 метров.

Установлено, что этот динозавр жил около 90 миллионов лет назад. Авторы открытия назвали его Ulughbegsaurus uzbekistanensis в честь Улугбека, султана империи Тимуридов, известного астронома и математика XV века.



Как выяснилось в ходе исследований, рептилия принадлежала к новому виду и к новому семейству кархародонтозавридов. Это крупные хищные динозавры, которые по своим размерам превосходили тираннозавров. Эволюционный анализ был сделан на основании изучения левой верхней челюсти.

Ученые предполагают, что данный вид был на вершине пищевой иерархии. Его открытие заполнит многие пробелы в палеонтологии.

Специалисты отмечают, что открытие заполняет важный пробел в летописи окаменелостей, показывая, что кархародонтозавры были широко распространены по всему континенту от Европы до Восточной Азии. Сосуществование этого крупного хищника с более мелким тираннозавром указывает на важные нюансы заполнения высшей ниши хищников в поздний меловой период.

Ташкент, Иван Бабурин

Ташкент. Другие новости 09.09.21

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