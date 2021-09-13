В Гренландии подо льдом нашли огромный каньон, десятки озер с кристально чистой водой и новый самый северный остров в мире

Недавние научные исследования раскрыли ряд увлекательных секретов, скрытых под трехкилометровым слоем льда, покрывающим Гренландию. Одним из таких скрытых явлений является, например, огромный каньон, который по размеру похож на Большой каньон в Аризоне в США. Он протянулся на 740 километров, имеет ширину до 10 км и глубину до 800 метров, сообщает Reuters со ссылкой на журнал Science.

Для сравнения: длина Гранд-Каньона в США составляет около 450 километров, ширина – от 6 до 29 км, а максимальная глубина – от 1600 до 1800 м.

«Большой каньон» Гренландии имеет протяженность 740 километров, но ученые говорят, что он может быть даже длиннее – точных данных пока недостаточно.

Информация, полученная на данный момент, сформирована на основе радиолокационных данных в рамках аэронавигационной научной операции NASA IceBridge и многих других арктических съемок. Исследователи также проанализировали топографические карты.

«Мы можем думать, что все, что мы знаем о земной поверхности, уже известно, но это не так», – сказал Джонатан Бамбер, ведущий автор исследования полярных моделей областей.

Равнина, озера, ударные кратеры и окаменелости растений

Другое исследование обнаружило массивную равнину ниже уровня моря в центре Гренландии. Эта странная депрессия, вероятно, была сформирована под весом ледяного покрова и окружена кольцом скрытых горных хребтов.

Мировые исследователи также обнаружили в Гренландии доказательства существования огромного дна древнего озера, которое теперь заполнено рядом отложений, содержащих образцы, которые они хотели бы получить.

Они также обнаружили свидетельства существования по крайней мере 60 небольших озер глубоко подо льдом. Они наполнены кристально чистой водой.

Другие данные указывают на наличие подо льдом как минимум двух крупных метеорных кратеров.

При более внимательном изучении старого образца ледяного керна исследователи также обнаружили окаменелости растений, которым миллионы лет.

Самый северный остров в мире

Кроме того, датской научной экспедицией недавно был обнаружен новый остров, который считается самым северным островом в мире- и он тоже относится к Гренландии. Он расположен примерно в 780 метрах к северо-западу от острова Оодаак, который ранее считался самым северным на Земле. Новый остров имеет размеры около 30 метров, а самая высокая его точка – около трех метров.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 13.09.21

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