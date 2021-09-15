Древнейшая карта Америки оказалась фейком

Ученые из США доказали, что карта Винланда, которая считалась самой древней картой Америки, является подделкой. Специалисты обнаружили в чернилах элемент, который не использовался в XV веке.

Карта Винланда была найдена в одном из книжных магазинов Женевы в 1957 году. Артефакт приобрел американец и передал Йельскому университету. С тех пор ученые спорили о подлинности документа, пишет PlanetToday.

Карта представляет собой рисунок Америки, где континет изображен на пергаменте в виде большого острова к западу от Гренландии. Документ попал к ученым вместе со средневековой книгой «История татар».

Специалисты изучили карту с помощью новейших методов спектроскопии. Оказалось, что в чернилах присутствует соединение титана. Однако такое вещество было впервые синтезировано только в 1920-х годах. Вероятно, некто очень хотел заставить людей поверить в подлинность древней карты, но ошибся.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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