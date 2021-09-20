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Понедельник, 20 сентября 2021, 15:45 мск

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Самая длинная в мире пещера оказалась еще длиннее

Мамонтова пещера в Кентукки (США), признанная одной из самых длинных в мире, оказалась длиннее на 13 км, чем считалось ранее. Об этом сообщает американская служба национальных парков.

Волонтеры из Фонда исследований пещер (CRF) – некоммерческой группы из Кентукки, а также местные жители, инициировали обновление карты пещерной системы. Геодезисты нанесли на карту дополнительные проходы. Теперь измеренная длина пещеры составляет 676 км.

Мамонтова пещера вошла в книгу рекордов в 1969 году, когда исследователи зафиксировали 105 км проходов. С тех пор спелеологи продолжают изучать подземные ходы и открывать новые естественные туннели.

«Многие походы в пещеру даются очень тяжело, – поделился впечатлениями участник экспедиции Карен Уиллмс. – В ходе них приходится лазать, карабкаться по вертикальным стенкам, спускаться с обрывов, ползти в грязи и воде».

Вашингтон, Зоя Осколкова

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