Осязаемую голограмму создали ученые Университета Глазго

Прототип аэротактильной (осязаемой) голограммы создали ученые Университета Глазго (Шотландия), – сообщает издание The Converdation.

В аэротактильной голограмме используются специальные форсунки, которые направляют на руку струи воздуха различной мощности. Благодаря данной системе создается давление различной силы, в результате чего появляется ощущение осязания реальных предметов, – рассказал Равиндера Даахия, исследователь из университета Глазго. Исследование опубликовано в журнале Advanced Intelligent Systems.

Для взаимодействия с голограммой не нужны специальные контроллеры или умные перчатки, всю работу выполняет особая насадка на руку. В описании проекта говорится, что движения кистей рук пользователя отслеживают датчики, которые управляют силой и направлением воздуха.

Прототип был проверен на примере голограммы с виртуальным баскетбольным мячом. «У нас получилось почувствовать округлую форму мяча, момент, когда пальцы отталкиваются от его поверхности», – рассказал Равиндера Даахия.

По словам ученого, изобретение позволит перенести виртуальное общение на новый уровень. Например, со временем может случиться так, что «вы сможете встретить виртуального аватара коллеги на другом конце света и по-настоящему почувствовать его рукопожатие».

Лондон, Иван Бабурин

Лондон. Другие новости 20.09.21

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