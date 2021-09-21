В космосе обнаружена новая комета

Американский астроном Каспер Вирчос из города Тусон, штат Аризона, обнаружил новую комету в космосе.

Отмечается, что это произошло еще на прошлой неделе во время работы в астрономической обсерватории Маунт-Леммон (Аризона), однако публично стало известно только сейчас.

«Когда астроном обнаруживает комету, ее называют его именем. В этом случае комету назвали моей фамилией», – заявил Каспер Вирчос.

Он добавил, что сама комета, которую он открыл, путешествует между Марсом и Сатурном и пролетает вокруг Солнца примерно каждые 13 лет.

Вирчос надеется, что в начале следующего десятилетия он снова увидит комету, названную его именем.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 21.09.21

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