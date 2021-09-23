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Четверг, 23 сентября 2021, 03:48 мск

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NASA отправит на Луну вездеход искать лед на Южном полюсе

NАSА отправит роботизированный вездеход на поиски водяного льда возле кратера на Южном полюсе Луны.

Как сообщает ВВС, в 2023 году вездеход размером с машинку для гольфа приземлится возле западного края кратера Нобиле шириной 73 км, который почти постоянно находится в тени.

Миссия Viper поддержит планы по исследованию Луны человеком, потому что лед можно добывать для использования в качестве питьевой воды и ракетного топлива.

Как отмечает ВВС, NАSА хочет вернуть астронавтов на поверхность Луны в этом десятилетии.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 22.09.21

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