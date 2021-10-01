Прервалась связь с марсианскими аппаратами

В блоге марсианской миссии NASA Perseverance появилось сообщение, что передача данных между Землей и автоматическими аппаратами, которые исследуют Марс, прервалась примерно на две недели.

«В период до 17 октября мы не сможем передавать какие-либо новые инструкции на Perseverance из-за соединения Марса с Солнцем», – сообщила команда марсохода.

Ученые также рассказали, что марсоходу передан набор команд, чтобы он автономно проводил эксперименты, не несущие риска для оборудования, за ходом которых нет необходимости непрерывно следить.

Кроме того, специалисты NASA рассчитывают с пользой применить этот отрезок времени, проведя долгосрочные эксперименты. Например, поскольку марсоход будет стоять в неподвижности, можно проследить за изменением ландшафта под действием ветра

Каждому обороту Марса вокруг Солнца соответствует примерно 1,9 земных года. В связи с этим, с интервалом примерно раз в два года происходит соединение Марса с Солнцем, когда они находятся примерно в одной точке земного небосклона. В этот период звезда мешает радиосвязи между планетами, поскольку они расположены строго по разную от нее сторону.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 30.09.21

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