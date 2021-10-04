Математик решил шахматную задачу 150-летней давности

Математик Михаил Симкин из Центра математических наук и приложений Гарвардского университета решил задачу о восьми ферзях, над которой ученые бились более 150 лет. Теперь решение должны проверить другие математики.

Головоломка появилась в немецком шахматном журнале в 1848 году, а обобщенная задача была сформулирована в 1869 году, пишет издание Quanta Magazine. На стандартной 64-клеточной шахматной доске задача требует расстановки восьми ферзей так, чтобы ни один из них не находился под боем другого. В обобщенном виде сторона квадратного поля равна n.

Симкин с помощью математических методов доказал, что для больших шахматных досок с соответствующим количеством ферзей существует примерно (0,143n)n конфигураций. Например, на доске размером миллион на миллион клеток количество способов расставить миллион ферзей, не представляющих угрозы друг для друга, составляет примерно единицу с пятью миллионами нулей.

Ранее математики уже получали решение, но лишь с помощью перебора вариантов компьютером. Симкин же впервые смог получить этот результат чисто математическими методами.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 04.10.21

Ученые нашли коронавирусы у летучих мышей в России. / Прервалась связь с марсианскими аппаратами. / Наследный принц Дубая официально открыл World Expo-2020. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»