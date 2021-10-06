В Антарктиде побит температурный рекорд

На Южном полюсе Земли зафиксирована самая холодная зима за всю историю наблюдений, – цитирует Газета.ру сообщение The Washhington Post.

В Антарктиде на станции Амундсен-Скотт, находящейся прямо на Южном полюсе, средняя температура с апреля по сентябрь 2021 года составила -61 градус, что ниже на 4,5 градуса рекорда 30-летней давности. Это самая низкая отметка за всю историю существования станции с 1957 года. Факт температурного рекорда подтвердил исследователь из Центра глобального моделирования и ассимиляции NASA Ричард Каллэзер.

Ученые считают, что это довольно неожиданно на фоне глобального потепления. Аномальный холод вызвал также рост количества морского льда вокруг континента, его объемы вышли на пятое место в истории наблюдений.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 05.10.21

Путин объявил 2023 год – годом учителя и педагога. / Южно-Уральский государственный университет получит спецгрант правительства России. / Нобелевка по физике досталась исследователям климата Земли. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»