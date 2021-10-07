Ученые планируют впервые протестировать защиту Земли от астероидов

В ноябре 2021 года национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) планирует запустить к одному из астероидов ракету со специальным зондом, который должен будет столкнуться с объектом и изменить его орбиту. По информации НАСА таким образом ученые впервые протестируют защиту Земли от потенциально опасных астероидов, – сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX («Спейс-экс») с зондом DART с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии намечен на 24 ноября на 01.20 по времени Восточного побережья США (09.20 мск).
Сообщается, что аппарат DART должен будет отделиться от ракеты и достичь двойного астероида Дидим-Диморф осенью 2022 года. Двойной астероид Дидим-Диморф обращается по орбите вокруг Солнца и в настоящее время не представляет угрозы для Земле, хотя периодически и приближается к нам. Цель эксперимента заключается в том, чтобы отработать методику.
Ранее СМИ сообщали, что астероид размером со статую Свободы пролетел рядом с Землей и остался незамеченным НАСА.
Вашингтон, Иван Бабурин
Вашингтон. Другие новости 06.10.21
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