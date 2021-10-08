Российские ученые создали метод диагностики онкозаболеваний, не имеющий аналогов в мире

Группа молодых ученых из СПбГУ разработала метод диагностики онкозаболеваний дешевле существующих аналогов в три раза, при этом точность определения болезни выше в пять раз в сравнении со старыми методами, – сообщают Известия.

Разработка команды LightUP получила частицы, которые выделяют раковые опухоли в организме человека на каждой стадии его развития. Реализация проекта стала возможной благодаря конкурсу «Умник-Фотоника 2020», который проводился при поддержке Центра компетенций НТИ «Фотоника» при ПГНИУ.

Стоимость полученного вещества ниже аналогов на 70% – около $140 за 100 микролитров раствора. Такое уменьшение себестоимости достигается за счет использования малых молекул в качестве вектора доставки вместо антител. В течение следующих 12 месяцев команда планирует вывести продукт на рынок.

Руководитель проекта Алексей Смирнов рассказал: «В процессе исследований получены частицы, которые используются для двух методов оптического анализа одновременно. Оригинальность идеи нашего проекта заключается в использовании маркеров на основе золота и серебра особой формы, поглощающих свет на красной границе видимого спектра. Эта область совпадает с областью прозрачности биологических тканей. Это дает возможность подсветить зараженные органы».

Созданные частицы вводятся в кровоток человека и цепляются за раковые опухоли, и под воздействием света выделяют больные клетки. Такие метки показывают небольшие участки реальной локализации, позволяя сохранить большую часть здоровых тканей.

Частицы отображаются благодаря взаимодействию со светом. Когда лазер определенной волны воздействует на маркеры, генерируется электромагнитное поле, усиливающие сигнал клеток. Разработка российских ученых работает даже при низких концентрациях частиц.

В ходе доклинических испытаний было установлено, что метки безвредны для здоровья человека. Кроме этого, в ходе лабораторных испытаний было отмечено частичное уничтожение раковых клеток за время диагностики.

Как считают авторы проекта, маркеры уникальны, подобных разработок нет в России и за рубежом.

«Прямых аналогов, дошедших до клеточных испытаний, именно нашей концепции нет, и сам тип золотых наночастиц является принципиально новым по ряду физико-химических параметров», – рассказал Алексей Смирнов.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

Санкт-Петербург. Другие новости 08.10.21

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