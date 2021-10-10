Итальянцы завили, что узнали об Америке раньше Колумба

В Италии заявили, что их соотечественники знали о существовании Америки задолго до ее открытия Колумбом.

Напомним, согласно официальной истории, 12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге. Этот день считается датой открытия Америки.

Однако профессор литературоведения, филологии и лингвистики Миланского университета, специалист по средневековой латинской литературе профессор Паоло Кьеза выяснил, что генуэзцы знали об Америке за 150 лет до этого. По словам ученого, в записях миланского монаха Гальванеуса Фламмы за 1345 год упоминается земля Маркленд (Маркалада). Ряд исландских исследователей идентифицировали ее как часть атлантического побережья Северной Америки – предположительно, Лабрадор или Ньюфаундленд.

«Мы имеем дело с первым упоминанием американского континента, хотя и в зачаточной форме, в районе Средиземноморья», – отмечает Кьеза в работе, опубликованной в журнале Terrae Incognitae.

По словам ученого, разбирая записи монаха, он натолкнулся на рассказ о том, как Гальванеус случайно услышал разговоры моряков о землях на крайнем северо-западе, пригодных для коммерческой выгоды.

«Эти слухи были слишком расплывчатыми, чтобы найти соответствие в картографических или научных данных», – пояснил Кьеза, почему Маркалада в то время не была определена как новая земля.

Напомним, ранее на первенство в открытии Америке претендовали китайцы, валлийцы, ирландцы и представители других народов.

Генуя, Игорь Юров

Генуя. Другие новости 09.10.21

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