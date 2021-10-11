В магнитосфере Земли обнаружены стоячие волны

Ученые из Имперского колледжа Лондона обнаружили в магнитосфере Земли стоячие волны, которые образуются потоками солнечного ветра. Исследователи считали, что подобные волны должны распространяться в направлении ветра, но оказалось, что это касается не всех.

«Наша планета постоянно обдувается потоком зараженных частиц от Солнца. Но она не полностью беззащитна, ее окружает магнитосфера. Когда солнечный ветер дует, внешние ее оболочки должны «рябить», из-за того, что по ней распространяются волны в направлении солнечного ветра. Но теперь оказалось, что некоторые из этих волн стоят на месте», – говорится материале Science alert.

Ученые выяснили, что граница магнитосферы ведет себя как мембрана барабана: после удара по ней импульса солнечного ветра волны распространяются к полюсам, а затем обратно к источнику.

В ходе нового исследования ученые выяснили, что эти волны могут не только путешествовать к источнику, но и двигаться в направлении, противоположном солнечному ветру. Исследователи провели компьютерное моделирование и выяснили, что приходящие в магнитосферу волны находятся в противофазе с теми, что отражаются. При сложении образуются «стоячие волны» – перемещения в пространстве не происходит.

Такие стоячие волны могут сохраняться дольше, а значит, они способны дольше ускорять частицы в околоземном пространстве и воздействовать на ионосферу Земли. Частицы, которые ускоряются вдоль полюсов нашей планеты, вызывают полярные сияния, а также могут вызвать перебои в связи. Вместе с тем, необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, каким образом эти стоячие волны могут влиять на Землю.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 10.10.21

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