Ученые сообщили, где конкретно искать на Марсе следы жизни

Специалисты агентства NASA уверены, что отправили марсоход Perseverance именно в то место, где можно найти следы древней жизни на Красной планете.

Как сообщает BBC, марсоход Perseverance попал в кратер Езеро в феврале, с тех пор он сделал тысячи снимков окружающей местности.

Исследователи выяснили, что это – дно бывшего озера, которое питалась водой из извилистой реки свыше 3,5 миллиарда лет назад, когда климат Красной планеты был более пригодным для жизни.

Благодаря марсоходу Perseverance удалось установить местонахождение дельты этой исчезнувшей реки. То есть место, где речная вода смешивалась с озерной. Такая среда является наиболее благоприятной для микроорганизмов. И именно здесь, рассчитывают ученые, могли сохраниться их следы.

Как сообщалось, Perseverance был доставлен на Марс вместе с вертолетом Ingenuity в рамках исследовательской миссии NASA 18 февраля этого года, после почти 7 месяцев полета.

Одна из его задач – собрать на Марсе образцы породы, которые на Землю вывезет специальная совместная миссия Европейского космического агентства и NASA.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 11.10.21

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