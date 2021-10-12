В израильской пустыне начался эксперимент, имитирующий полет на Марс

Трехнедельный эксперимент, имитирующий полет на Марс начался на юге Израиля в кратере Рамон в понедельник, 11 октября.

Эксперимент организован Австрийским космическим форумом и Израильским космическим агентством при поддержке Европейского космического агентства.

В течение трех недель в «марсианском модуле» шесть специалистов из Австрии, Германии, Нидерландов, Израиля, Испании и Португалии будут работать в израильской пустыне. Ученым предстоит провести более 200 экспериментов. Среди прочего пройдут первые испытания новых космических скафандров.

В ходе проведения эксперимента «марсианский модуль» будет выходить на связь с Австрийским космическим форумом. Связь будет осуществляться с 10-минутной задержкой, имитируя нахождение астронавтов на Марсе.

Кратер Рамон второй раз используется для симуляции космического полета. В 2018 году на станции работали шестеро израильских ученых, четверо мужчин и две женщины.

В израильском космическом агентстве участников эксперимента называли «рамонавтами» – по названию кратера, где проводится эксперимент.

Тель-Авив, Иван Бабурин

Тель-Авив. Другие новости 11.10.21

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