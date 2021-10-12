Телескоп показал вспышку звездообразования в спиральной галактике

Телескоп «Хаббл» сделал фотографию спиральной галактики NGC 4666, которая находится в созвездии Дева.

В галактике, расположенной примерно в 80 миллионах световых лет от Земли, сейчас продолжается период интенсивного образования звезд – так называемая вспышка звездообразования.

Это вызывает в NGC 4666 экстремальную «галактическую погоду», известную как «суперветер» – перемещение гигантского количества газа из центра галактики в космос. «Суперветер» является результатом порывов ветра от массивных звезд с непродолжительным периодом жизни, образовавшихся во время вспышки звездообразования в NGC 4666, а также чрезвычайно энергичных взрывов сверхновой.

Два таких взрыва сверхновых были замечены в NGC 4666 в течение последнего десятилетия – в 2014 и 2019 годах. Недавно было установлено, что звезда, которая стала сверхновой в 2019 году, в 19 раз больше Солнца.

Открывателем спиральной галактики NGC 4666 является британский астроном немецкого происхождения Фридрих Вильгельм Гершель, впервые наблюдавший за объектом 22 февраля 1784 года.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 12.10.21

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