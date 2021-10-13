Уровень океана поднимется неизбежно и затопит города с населением в полмиллиарда человек

Уровень Мирового океана будет неудержимо повышаться на протяжении столетий, затопляя города. Под угрозой находятся места жительства полумиллиарда человек. Статью с апокалиптичным прогнозом разместил журнал Environmental Research Letters, сообщило агентство AFP.

Эта тенденция не может быть обращена вспять, даже если человечеству удастся удержать глобальное потепление ниже 1,5 градусов по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой, что является текущей глобальной климатической целью, предупреждают ученые, участвующие в исследовании.

«В настоящее время около пяти процентов населения мира живет ниже уровня, достигаемого мировыми морями, под влиянием углекислого газа, который уже накоплен в атмосфере», – сказал AFP Бен Штраус, главный научный сотрудник Climate Central.

Если климат на Земле потеплеет на полградуса, еще 200 млн городских жителей будут регулярно страдать от аводнений и сильных штормов. В исследовании говорится, что повышение уровня моря в основном коснется азиатских стран – Китая, Индии, Индонезии и Вьетнама, которые также строят в последние годы наибольшее количество угольных электростанций. Еще одна страна, которой угрожает поднятие уровня моря, – это Бангладеш.

Текущая концентрация CO2 на 50 процентов выше, чем в 1800 году, средняя температура на поверхности Земли за это время повысилась на 1,1 градуса Цельсия. По словам Штрауса, этого достаточно, чтобы поднять уровень моря на два метра. По словам Штрауса, обязательства, взятые в Парижском соглашении по климату, предусматривают, что уровень моря поднимется на три метра, и вопрос только в том, сколько времени это займет.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 13.10.21

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