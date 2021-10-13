Корабль компании Blue Origin совершил десятиминутный полет до космоса

Второй пилотируемый суборбитальный полет успешно совершил в среду, 13 октября, корабль New Shepard компании Blue Origin. Весь полет занял чуть более 10 минут. Прямая трансляция полета велась на сайте компании, принадлежащей миллиардеру Джеффу Безосу.

Ракета-носитель стартовала в 09:50 по местному времени (17:50 мск) с космодрома в районе американского города Ван-Хорн (штат Техас). New Shepard в рамках суборбитального полета поднялся на высоту свыше 100 км, где четыре пассажира корабля оказались в состоянии невесомости. Незадолго до этого произошло отделение ракеты-носителя, которая штатно совершила посадку на площадке космодрома. Сам корабль спустя несколько минут также приземлился при помощи парашютов в нескольких км от ракеты.

Одним из четырех пассажиров New Shepard стал актер Уильям Шатнер, сыгравший главную роль в сериале «Звездный путь» (Star Trek, 1966-1969). 90-летний артист стал самым пожилым человеком, когда-либо побывавшим в космосе. Вместе с ним на борту корабля находились вице-президент Blue Origin по миссиям и полетам Одри Пауэрс, бывший инженер НАСА и соучредитель американской компании Planet Labs Крис Бошуизен, а также вице-председатель подразделения компании Dassault Systèmes Глен де Врис.

Первый пассажирский полет корабля, на борту которого был в том числе основатель Blue Origin, миллиардер Джефф Безос состоялся 20 июля. Вместе с одним из самых богатых людей на планете в полет тогда отправились его младший брат Марк, 82-летняя Уолли Фанк, в прошлом профессиональный летчик, прошедшая программу подготовки астронавтов, а также 18-летний Оливер Деймен из Нидерландов.

Вашингтон, Иван Бабурин

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